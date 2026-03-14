Juventus | convocati per l’Udinese

Per la partita tra Juventus e Udinese, Luciano Spalletti ha pubblicato la lista dei convocati. Le condizioni dei giocatori dall'infermeria sono alterne, ma ci sono segnali incoraggianti riguardo a alcuni elementi disponibili per la trasferta. La formazione ufficiale sarà comunicata prima del match, mentre i convocati sono stati annunciati oggi.

Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la trasferta della Juventus contro l’Udinese, e le notizie dall’infermeria sono miste ma con un segnale positivo importante. Arkadiusz Milik, dopo quasi cinque mesi di stop per un infortunio muscolare al polpaccio, è rientrato in gruppo e figura tra i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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