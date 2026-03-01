La Fiorentina ha annunciato i 22 giocatori convocati da Vanoli per la partita contro l'Udinese, in programma domani alle 20 al Bluenergy Stadium. Tra i convocati non ci sono Dodo e Solomon, entrambi indisponibili. La lista comprende i giocatori che prenderanno parte alla sfida, senza ulteriori dettagli sui motivi dell'assenza dei due calciatori.

Sono 22 i giocatori convocati da Paolo Vanoli per la sfida tra Fiorentina e Udinese, in programma lunedì 2 marzo alle 20.45. L'allenatore viola deve rinunciare a Dodo, out per squalifica, e a Solomon, il quale si è infortunato nel match di Conference League contro lo Jagiellonia. Fuori per problemi fisici anche Lamptey e Lezzerini. Ecco dunque tutti i giocatori inseriti nella lista dei convocati della Fiorentina per il match del Bluenergy Stadium. De Gea, Christensen, Leonardelli; Balbo, Comuzzo, Fortini, Gosens, Kouadio, Parisi, Pongracic, Ranieri, Rugani; Brescianini, Fabbian, Fagioli, Fazzini, Harrison, Mandragora, Ndour; Gudmundsson, Kean, Piccoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fiorentina, i convocati per l'Udinese: indisponibili Dodo e Solomon

Verso Jagiellonia-Fiorentina: indisponibili De Gea e SolomonFirenze, 18 febbraio 2026 – Doppia assenza in casa Fiorentina in vista della gara di giovedì 19 febbraio in Polonia contro lo Jagiellonia valida per...

Fiorentina-Torino. le pagelle viola. Solomon è l'uomo in più, Dodo errore imperdonabileDe Gea 6 - Si vede sbucare Casadei e colpire da due passi senza poter intervenire.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Fiorentina.

Temi più discussi: Jagiellonia-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Conference League; Pisa, i convocati per il derby contro la Fiorentina: la scelta su Albiol, Semper e Stengs; Perché Dodò e Kean non sono stati convocati per Jagiellonia-Fiorentina di Conference League: infortunio? Il motivo; Fiorentina-Pisa: le probabili formazioni e dove vederla in tv.

Fiorentina: i convocati per Udine. Ci sono Rugani e Gosens, che giocherà con la protezione. Resta fuori Solomon, infortunatoEcco la lista dei convocati viola dall'allenatore, Paolo Vanoli, per la partita di domani, lunedì 2 marzo 2026, contro l'Udinese. Ci sono Rugani (che potrebbe partire titolare) e anche Gosens, nonosta ... firenzepost.it

Calcio: Runjaic, con la Fiorentina daremo tutto per fare punti(di Lorenzo Padovan) (ANSA) - TRIESTE, 01 MAR - Domani dovremo mettere la giusta intensità e andare a cercarci la fortuna. È un fattore importante nel calcio: se si lavora bene si può portarla dalla ... tuttosport.com

Fedez, Masini e quella strana passione per la Fiorentina Il super tifoso che coinvolge l'amico per nulla appassionato, con tanto di esame canoro davanti a... FABIO PARATICI Grazie a Marco Masini sta nascendo un nuovo cuore viola #Fedez #MarcoMa - facebook.com facebook

La nostra intervista ad Albertosi, i suoi ricordi sulla #Fiorentina x.com