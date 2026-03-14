L’Empoli ha recuperato da uno svantaggio di 0-2 e ha ottenuto un pareggio, mentre la Carrarese ha conquistato un punto sul campo della Juve Stabia. Nel turno di campionato, entrambe le squadre toscane hanno mostrato determinazione, riuscendo a raddrizzare partite difficili e ottenere risultati importanti. Le partite sono finite con i due team che si sono aggiudicati i punti dopo situazioni iniziali sfavorevoli.

È un turno di campionato all’insegna del carattere e della rincorsa per le formazioni toscane, capaci di strappare due preziosi pareggi dopo essersi trovate in situazioni di svantaggio. L’ Empoli e la Carrarese condividono un copione simile: un approccio alla gara complicato nei primi quarantacinque minuti, seguito da una ripresa orgogliosa e tatticamente riorganizzata che ha permesso di riequilibrare le rispettive sfide contro Mantova e Juve Stabia, valorizzando l’impatto dei giocatori subentrati dalla panchina. Empoli Mantova. EMPOLI – Si chiude con un pareggio in rimonta per 2-2 la sfida tra l’ Empoli e il Mantova. L’incontro ha offerto... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Cuore e panchina: l’Empoli rimonta da 0-2. La Carrarese strappa un punto prezioso sul campo della Juve Stabia

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