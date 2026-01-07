Il sindaco di Castellammare contro la Juve Stabia | Eventi privati non autorizzati

Il Comune di Castellammare di Stabia ha ribadito che lo Stadio Romeo Menti non è stato autorizzato per eventi privati o feste di natura personale. La precisazione mira a chiarire la posizione dell’amministrazione riguardo a utilizzi non ufficiali della struttura, sottolineando l’importanza di rispettare le normative e le autorizzazioni previste per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole pubbliche.

"Il Comune di Castellammare di Stabia precisa che non ha mai autorizzato l'utilizzo dello Stadio Romeo Menti per feste o eventi di natura privata. Qualora simili iniziative si siano svolte, esse sono da ritenersi in totale difformità rispetto alle regole e alle disposizioni imposte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

