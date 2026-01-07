Il sindaco di Castellammare contro la Juve Stabia | Eventi privati non autorizzati

Il Comune di Castellammare di Stabia ha ribadito che lo Stadio Romeo Menti non è stato autorizzato per eventi privati o feste di natura personale. La precisazione mira a chiarire la posizione dell’amministrazione riguardo a utilizzi non ufficiali della struttura, sottolineando l’importanza di rispettare le normative e le autorizzazioni previste per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole pubbliche.

"Il Comune di Castellammare di Stabia precisa che non ha mai autorizzato l'utilizzo dello Stadio Romeo Menti per feste o eventi di natura privata. Qualora simili iniziative si siano svolte, esse sono da ritenersi in totale difformità rispetto alle regole e alle disposizioni imposte. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Il sindaco di Castellammare contro la Juve Stabia: “Eventi privati non autorizzati” Leggi anche: Castellammare, la società di calcio Juve Stabia in amministrazione giudiziaria Leggi anche: Sandro Ruotolo si dimette da consigliere di Castellammare di Stabia: "La camorra prospera dove la politica è debole". E attacca il sindaco La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Castellammare. Il Pd deciderà le sorti dell’amministrazione Vicinanza; Castellammare, Sandro Ruotolo si dimette da consigliere: «Vicinanza non è stato argine contro la camorra»; Castellammare. Ruotolo contro Vicinanza: «Il Pd esca dalla maggioranza»; Castellammare, dimissioni Ruotolo, il sindaco Vicinanza: «Un errore politico». Castellammare, eventi privati al Menti non autorizzati: 'Pronte azioni contro i responsabili' - "Il Comune di Castellammare di Stabia precisa che non ha mai autorizzato l’utilizzo dello Stadio 'Romeo Menti' per feste o eventi di natura privata. lostrillone.tv

Castellammare, eventi privati non autorizzati: pugno duro del sindaco - L'articolo Castellammare, eventi privati non autorizzati: pugno duro del sindaco proviene da OttoPagine. msn.com

Castellammare, Ruotolo si dimette dal consiglio comunale: “Non c’è stato argine alla camorra”. Il sindaco Vicinanza: “Da lui solo critiche infondate” - L'europarlamentare Pd attacca il sindaco: "Non è stato argine alla camorra". ilfattoquotidiano.it

Corteo e corona di fiori, Castellammare del Golfo ricorda Piersanti Mattarella. Ascoltiamo le interviste raccolte dopo le celebrazioni al cimitero comunale di Castellammare. Intervistati per Tele Giornale di Sicilia Tgs -Giuseppe Fausto, sindaco di Castellammare - facebook.com facebook

Commemorazione di Piersanti Mattarella al cinitero di Castellammare del Golfo. Sindaco: "Un uomo che ha lavorato esclusivamente per il bene comune" #ANSA x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.