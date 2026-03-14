Juve rinata dopo il crollo di febbraio | i tre fattori decisivi per Spalletti Cosa ha fatto davvero la differenza l’analisi non lascia dubbi

Dopo il crollo di febbraio, la Juventus ha ritrovato slancio grazie a tre interventi chiave di Luciano Spalletti. Sono stati adottati cambi tattici, alcune assenze sono state gestite in modo diverso e sono stati introdotti nuovi elementi nel reparto offensivo. Questi aspetti hanno contribuito a modificare l’andamento della squadra, portandola a risultati più positivi nelle partite successive.

Juve è rinata dopo il crollo vertiginoso di febbraio: sono stati tre i fattori decisivi per Luciano Spalletti. Qual è stata la grande differenza. Nel calcio moderno, l’eliminazione dalle coppe europee viene sempre vissuta come un dramma sportivo ed economico. Eppure, l’uscita dalla Champions League per mano del Galatasaray potrebbe essersi trasformata in un inaspettato “ tesoretto” tattico e fisico per la Juventus di Luciano Spalletti. Analizzando i tabellini della stagione 20252026, la risposta alla domanda se giocare una volta a settimana faccia rendere meglio è, in questo caso specifico, un sonoro sì. Ecco perché la “settimana tipo” sta salvando la stagione bianconera. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve rinata dopo il crollo di febbraio: i tre fattori decisivi per Spalletti. Cosa ha fatto davvero la differenza, l’analisi non lascia dubbi Articoli correlati Cosmi non ha dubbi sulla Juve di Spalletti: «Può davvero sedersi al tavolo Scudetto ma dipende tutto da due fattori»di Redazione JuventusNews24Cosmi analizza la corsa al vertice: la risalita della Juventus è frutto di vittorie in serie ma dipende ancora dai... Leggi anche: Spalletti a DAZN dopo Sassuolo-Juventus: “David ha fatto una grande prestazione. Quello che ha fatto la differenza è comandare il gioco” Contenuti utili per approfondire Juve rinata Temi più discussi: Juventus, Marchegiani Dopo il Galatasaray, Juve rinata; Juventus, Marchegiani Dopo il Galatasaray, Juve rinata; Juventus Marchegiani Dopo il Galatasaray Juve rinata. La storia mercato che la Juve segue con attenzione: Udinese, il doppio nome che giraKosta Runjaic si aggrappa al suo gigante offensivo per provare a stendere la Juventus e regalarsi lo scalpo di un’altra big dopo Inter, Napoli e Roma. Successi che sono valsi in questa stagione all’Ud ... msn.com Udinese-Juventus probabili formazioni, ultime dai campi: ballottaggio tra i pali, in attacco favorito DavidLe probabili formazioni e le ultime dai campi di Udinese-Juventus, match in programma sabato: ballottaggio in porta per Spalletti ... juvelive.it Secondo il Corriere dello Sport, in estate la #Juventus lavorerà per riportare a Torino Randal #KoloMuani. Per la #Juve rappresenta una priorità per rinforzare la rosa. Dite che sia la mossa giusta - facebook.com facebook