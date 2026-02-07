Gudmundsson infortunio alla caviglia | lascia il campo zoppicante contro il Torino

L’attaccante dell Fiorentina, Gudmundsson, ha dovuto lasciare il campo zoppicante durante la partita contro il Torino. Dopo uno scontro di gioco con Ilkhan, si è inginocchiato e ha chiesto l’intervento dello staff medico. È stato portato fuori dal campo e sostituito da Harrison. La sua condizione resta da valutare con attenzione.

Brutte notizie in casa Fiorentina: Albert Gudmundsson è stato costretto a lasciare il campo nel match contro il Torino a causa di un infortunio alla caviglia sinistra. L’attaccante, che ha immediatamente chiesto il cambio alla propria panchina, paga a caro prezzo lo scontro con Ilkhan, avvenuto pochi secondi dopo l’inizio del secondo tempo. Uscito dal terreno di gioco zoppicante e sorretto dallo staff medico, l'islandese non si è neanche accomodato in panchina. Al suo posto il tecnico ha schierato Harrison. Nei prossimi giorni previsti gli esami strumentali di routine che chiariranno la natura del problema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

