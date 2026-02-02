Davis guaio muscolare contro la Roma | l' attaccante lascia il campo zoppicante

Davis ha lasciato il campo zoppicante durante la partita contro la Roma. L’attaccante della Juventus ha accusato un problema muscolare all’adduttore e è stato sostituito subito da Gueye. La sua condizione resta da valutare, ma per ora si teme un infortunio che potrebbe tenerlo fuori per qualche giorno.

Ancora uno stop per l’Udinese. A fermarsi, questa volta, è Keinan Devis, che durante il match contro la Roma è stato costretto a lasciare il campo a causa di un possibile problema all’adduttore. L’attaccante, impiegato titolare in tutte le ultime 12 di Serie A, ha avvertito dolore dopo uno scatto in uno contro uno con Cristante e si è subito accasciato a terra. Accompagnato fuori dallo staff medico dell'Udinese, ha lasciato il terreno di gioco zoppicante prima di accomodarsi in panchina quasi in lacrime. Al suo posto Runjaic ha schierato Gueye. Nei prossimi giorni previsti accertamenti che chiariranno la natura del problema. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

