E’ morto il celebre architetto Micheli aveva 61 anni

È scomparso all'età di 61 anni Simone Micheli, rinomato architetto e accademico d'onore dell'Accademia delle arti del disegno di Firenze. La sua figura ha lasciato un’impronta significativa nel panorama architettonico italiano, contribuendo con professionalità e competenza allo sviluppo del settore. La notizia della sua morte rappresenta una perdita per il mondo dell’architettura e della cultura.

Firenze, 28 dicembre 2025 – E' morto a 61 anni il celebre architetto Simone Micheli, accademico d'onore della fiorentina Accademia delle arti del disegno. Ne dà notizia la stessa accademia "unendosi al dolore di Roberta, César e Jalel". Nato a Viareggio nel 1964, nel 1989 si laurea in architettura a Firenze con Giovanni Klaus Koening con una tesi dal titolo "Firenze: Brani d'architettura d'interni aduso commerciale. Contemporaneità e prospettive". Ha l'opportunità di apprendere da grandi maestri, come Giovanni Michelucci e Bruno Zevi, figure che hanno segnato il giovane progettista influenzando significativamente la sua opera.

