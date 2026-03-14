Jurgen Habermas addio al filosofo tedesco | aveva 96 anni

Il filosofo e sociologo tedesco Jurgen Habermas è morto all’età di 96 anni. La sua carriera si è concentrata sulla comunicazione, la razionalità e la sociologia, rendendolo una delle figure più influenti nel panorama intellettuale globale. La sua influenza si è estesa anche in Germania, dove è stato riconosciuto come uno dei principali pensatori contemporanei. La sua scomparsa segna una perdita significativa nel mondo accademico.

Il filosofo e sociologo tedesco Jurgen Habermas è morto all'età di 96 anni. I suoi lavori sulla comunicazione, la razionalità e la sociologia lo hanno reso uno dei filosofi più influenti al mondo e una figura intellettuale chiave all'interno della Germania. La casa editrice Suhrkamp Verlag, ha dichiarato che Habermas è deceduto oggi a Starnberg, vicino a Monaco di Baviera. Habermas è intervenuto spesso su questioni politiche nel corso di diversi decenni. La sua ampia produzione scritta ha superato i confini tra varie discipline accademiche e filosofiche, offrendo una visione della società moderna e dell’interazione sociale. Tra le sue opere più note figura il lavoro in due volumi ' Teoria dell’agire comunicativo '. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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