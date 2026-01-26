Juan Carlos Ferrero cambia sport | dal tennis al ruolo di mental coach

Juan Carlos Ferrero, ex campione di tennis, ha deciso di intraprendere una nuova strada diventando mental coach. Dopo anni di competizioni ad alti livelli, Ferrero mette ora la sua esperienza al servizio di atleti e professionisti per supportarne la preparazione mentale. Questo cambiamento evidenzia l’importanza della resilienza e della concentrazione nel mondo dello sport e non solo. Per approfondimenti, visita il sito e accedi o registrati alla piattaforma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Questo contenuto è riservato ai soli membri. Visita il sito e accediregistrati per continuare la lettura. L'articolo proviene da Dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Juan Carlos Ferrero cambia sport: dal tennis al ruolo di mental coach Il nuovo lavoro di Ferrero, l’ex allenatore di Alcaraz diventa mental coach e cambia sportJuan Carlos Ferrero, ex numero uno del tennis e ex allenatore di Alcaraz, ha scelto di intraprendere una nuova strada come mental coach. Carlos Alcaraz si separa da Juan Carlos Ferrero! Il numero 1 al mondo cambia allenatoreCarlos Alcaraz ha annunciato ufficialmente la separazione da Juan Carlos Ferrero tramite un post su Instagram. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Alcaraz: 'Obiettivo è vincere. Con Ferrero...'; Chi allenerà Ferrero? L'annuncio (a sorpresa) dopo Alcaraz; Ferrero, nel post Alcaraz c’è il golf: sarà il mental coach del giovane Ayora; Carlos Alcaraz: Con Ferrero abbiamo preso la decisione di separarci di comune accordo. Il nuovo lavoro di Ferrero, l’ex allenatore di Alcaraz diventa mental coach e cambia sportJuan Carlos Ferrero, ex numero 1 del tennis, ha impiegato poco tempo per trovare un nuovo impiego dopo la separazione con Alcaraz ... fanpage.it Ferrero riparte dal golf: dopo l'addio ad Alcaraz sarà mental coach di Angel AyoraDopo la separazione con Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero riparte dal golf. Il coach spagnolo seguirà Angel Ayora, golfista iberico classe 2004, curandone l'aspetto mentale. Il tennis è la mia vita ... sport.sky.it Juan Carlos Ferrero annuncia il suo futuro dopo la separazione da Alcaraz: pur continuando i suoi impegni in accademia, da oggi seguirà il giovane Ángel Ayora, occupadosi soprattutto dell'aspetto mentale. La curiosità Ayora è un golfista! x.com ++ LUTTO NELLA CHIESA FRIULANA, ADDIO A DON JUAN CARLOS CERQUERA TRUJILLO ++ Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/friuli/lutto-chiesa-friulana-addio-don-juan-carlos-cerquera - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.