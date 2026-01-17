Allerta gialla in Sicilia Calabria e Sardegna per forte perturbazione | lunedì 19 gennaio scuole chiuse

Un’allerta gialla è stata emessa per Sicilia, Calabria e Sardegna a causa di una forte perturbazione prevista per lunedì 19 gennaio. Il maltempo, causato da un super ciclone, potrebbe comportare rischi idrogeologici e conseguenti chiusure di scuole e parchi. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità locali per ulteriori indicazioni e precauzioni.

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità. Maltempo nel Sud Italia, la Protezione Civile alza l’allerta meteo a giallo. In Sicilia, Sardegna e Calabria aspettavano l’arrivo del super ciclone. In alcune regioni c’è attesa per la chiusura delle scuole, dei parchi e dei luoghi pubblici. Intanto il Comune di Taormina ha già previsto la chiusura delle scuole per il 19 gennaio contro la perturbazione in arrivo: il ciclone afro-mediterraneo. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Allerta gialla in Sicilia, Calabria e Sardegna per forte perturbazione: lunedì 19 gennaio scuole chiuse Leggi anche: Allerta meteo in Sicilia, in arrivo ciclone afro-mediterraneo: a Taormina scuole chiuse il 19 gennaio [IN AGGIORNAMENTO] Leggi anche: Maltempo, ciclone in arrivo: allerta gialla della Protezione Civile in Sicilia, Calabria e Basilicata e avviso criticità in Sardegna La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Oggi si chiude ufficialmente l'ondata di freddo, tempo stabile sull'Italia su gran parte dell'Italia - Tempo più stabile sull'Italia; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 8 gennaio: le regioni a rischio; Maltempo, allerta gialla in 5 regioni: ondata di gelo, neve e venti di burrasca; Maltempo senza tregua: allerta gialla in Calabria. Maltempo, domenica 18 gennaio allerta gialla per pioggia su Calabria, Sicilia e Sardegna - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, domenica 18 gennaio allerta gialla per pioggia su Calabria, Sicilia e Sardegna ... tg24.sky.it

Allerta gialla in Sicilia, Calabria e Sardegna per forte perturbazione: lunedì 19 gennaio scuole chiuse - Rischi idrogeologici e possibili chiusure di scuole e spazi pubblici ... virgilio.it

PROTEZIONE CIVILE * : «MALTEMPO AL SUD, ALLERTA GIALLA IN TRE REGIONI, FORTI TEMPORALI SU CALABRIA, SICILIA E SARDEGNA» - La formazione di una complessa area depressionaria tra la Penisola Iberica e le regioni del Nord- agenziagiornalisticaopinione.it

Maltempo, la tregua è finita: scatta l'Allerta Gialla per domenica 18 gennaio #allertameteo - facebook.com facebook

AGGIORNAMENTO Allerta GIALLA anche su tutti i settori dell'Abruzzo x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.