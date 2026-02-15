Calabria maltempo e scuole chiuse | allerta per piogge intense e rischio idrogeologico nel Cosentino
Una forte ondata di pioggia ha colpito il Cosentino, portando alla chiusura di molte scuole e creando problemi alle strade. Le intense precipitazioni hanno causato allagamenti e rischi di frane, spingendo le autorità a intervenire per mettere in sicurezza le zone più colpite. La pioggia battente si è abbattuta sulla regione, peggiorando una situazione già critica a causa della fragilità del territorio.
Calabria in Allerta: Maltempo, Scuole Chiuse e il Peso di una Fragilità Cronica. Una nuova ondata di maltempo sta mettendo a dura prova la Calabria, con numerose scuole chiuse in diversi comuni del Cosentino già da lunedì 16 febbraio. La decisione, presa dai sindaci locali, mira a garantire la sicurezza di studenti e personale scolastico a fronte di previsioni di piogge intense, temporali e forti venti, acuendo le preoccupazioni in un territorio già vulnerabile e segnato dall'esondazione del fiume Crati. Un Cosentino Sotto Pressione: Dalla Preoccupazione alla Chiusura delle Scuole. La provincia di Cosenza è al centro dell'allerta meteo.
Cosentino a rischio maltempo: allerta meteo, scuole chiuse e danni idrici. Interventi urgenti per la sicurezza.
Il maltempo che si abbatte sul Cosentino ha portato alla chiusura di molte scuole e a rischi di allagamenti, causando danni alle strade e alle infrastrutture.
Maltempo, temporali e piogge intense in arrivo a Reggio Calabria e provincia: è allerta gialla
A partire da oggi, Reggio Calabria e la sua provincia sono interessate da condizioni meteorologiche avverse, con temporali e piogge intense previste fino a mezzanotte.
