GP d’Australia 2026 Russell in pole a Melbourne | Mercedes domina Ferrari insegue

Nel sabato di Melbourne, George Russell ha conquistato la prima pole position della stagione 2026 di Formula 1. La Mercedes ha mostrato una prestazione dominante, mentre la Ferrari ha concluso in seconda posizione. La sessione di qualifiche ha visto Russell partire davanti a tutti, confermando la supremazia della scuderia tedesca sul circuito australiano.

We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. We have a curated list of the most noteworthy news from all across the globe. With any subscription plan, you get access to exclusive articles that let you stay ahead of the curve. Sign up with just an email address and you get access to this tier instantly. Pay now and you get access to exclusive news and articles for a whole year. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - GP d’Australia 2026, Russell in pole a Melbourne: Mercedes domina, Ferrari insegue F1 Gp Australia, Russell in pole e prima fila Mercedes: Leclerc quarto con Ferrari(Adnkronos) – George Russell con la Mercedes conquista la pole position del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Leggi anche: La Mercedes domina le Qualifiche del GP Australia: Russell in pole, poi Antonelli. Leclerc quarto Una selezione di notizie su GP d'Australia 2026 Russell in pole a.... Temi più discussi: F1 GP Australia 2026, griglia di partenza: Mercedes domina, 1-2 Russell-Antonelli - Risultati - Formula 1; F1, risultati e classifica FP3 GP Australia 2026: Russell svetta su Hamilton e Leclerc. 4° Piastri, 7° Antonelli alle spalle di Verstappen; F1 | GP Australia 2026, Libere, Russell: Passo avanti in FP2, bisogna migliorare per la qualifica; F1: Australia; Russell in pole, prima fila con Antonelli, Verstappen contro le barriere. F1 Gp Australia, Russell in pole e prima fila Mercedes: Leclerc quarto con FerrariGeorge Russell con la Mercedes conquista la pole position del Gp d'Australia, prima gara del Mondiale 2026 di Formula 1. Il pilota britannico oggi 7 marzo è il più veloce nelle qualifiche di Melbourne ... adnkronos.com Qualifiche GP Australia 2026: Russell vola con Antonelli, Ferrari delude. Botto per VerstappenOra si fa sul serio. La Formula 1 torna in pista per la prima sessione di qualifiche del 2026 con il nuovo regolamento tecnico. George Russell con la Mercedes ha aperto il vuoto, ma la Ferrari insegue ... automoto.it George Russell vola in Australia: pole position per il pilota Mercedes davanti a Kimi Antonelli! Ferrari giù dal podio con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton settimo. Chi vincerà il GP di Melbourne - facebook.com facebook F1 LIVE Australia, il giorno delle qualifiche. Ore 6: caccia alla prima pole 2026 x.com