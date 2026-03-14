L’Italia di rugby ha subito una pesante sconfitta contro il Galles a Cardiff nel Sei Nazioni. Nel primo tempo, gli azzurri sono stati travolti, finendo sotto di 31 punti a zero. La partita ha visto una netta superiorità degli avversari, che hanno dominato sul campo sin dai primi minuti, portando a un risultato finale che lascia gli italiani con molte cose da rivedere.

Dopo aver sfiorato la storia con ottime prestazione, l'Italia del rugby cede contro il Galles a Cardiff, specie nel primo tempo, andando sotto fino a 31-0. Solo dal 50’ l’Italia migliora grazie ai cambi e a un grande Menoncello. Ma è troppo tardi: la partita finisce 31-17, sotto gli occhi del principe del Galles, William. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Italia, il Galles è un incubo: gli azzurri si arrendono nel Sei Nazioni. Gli highlights

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