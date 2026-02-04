Frontale devastante tra due auto feriti intrappolati tra le lamiere | grave un ragazzo

Un frontale violento tra due auto ha causato un incidente grave questa mattina. Le vetture sono finite in un ammasso di lamiere contorte, intrappolando i feriti. Tra loro c’è un ragazzo che è stato estratto in condizioni preoccupanti. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, che hanno lavorato senza sosta per estrarre i feriti e portarli in ospedale. La strada è rimasta chiusa per diverse ore mentre i vigili del fuoco e la polizia ricostruivano la dinamica dello scontro.

Uno schianto devastante, un boato che ha squarciato il silenzio dell'alba e due auto ridotte a un ammasso di lamiere contorte. Sono immagini drammatiche quelle che si sono presentate ai soccorritori lungo la Strada Provinciale 11, a Urago d'Oglio, teatro nella prima mattinata di oggi, mercoledì 4.

