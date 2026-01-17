Corpi tra le lamiere Schianto terrificante in statale auto completamente distrutte

Nella serata del 16 gennaio 2026, sulla strada statale 18 tra Nocera Terinese e Campora San Giovanni, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. L’impatto, avvenuto in condizioni di buio, ha provocato ingenti danni alle auto e richiesto l’intervento dei soccorsi. L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, evidenziando la pericolosità di quel tratto di strada.

Il buio della serata di ieri, 16 gennaio 2026, è stato squarciato dai lampeggianti dei soccorsi lungo la strada statale 18, teatro di un violento scontro che ha coinvolto tre vetture nel tratto compreso tra Nocera Terinese e Campora San Giovanni. Il bilancio del sinistro è di due feriti, trasportati d’urgenza in ospedale dopo una complessa operazione di salvataggio. Le auto coinvolte — una BMW X3, una Nissan Qashqai e un’ Alfa Romeo Stelvio — sono uscite pesantemente danneggiate dall’impatto, la cui dinamica è ora al vaglio delle autorità competenti. Soccorsi e viabilità: Statale 18 paralizzata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Corpi tra le lamiere”. Schianto terrificante in statale, auto completamente distrutte Leggi anche: Schianto spaventoso, auto completamente distrutte: dramma in Italia, immagini tremende Leggi anche: Carambola tra auto e furgone sulla Statale: Pietro muore intrappolato tra le lamiere della sua Yaris La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. 13 gennaio 2012.Una data che non è solo memoria, ma ferita viva.Una notte di buio, freddo e paura, con la Concordia inclinata e il tempo che sembrava non bastare mai.In mezzo a tutto questo, c’erano loro.I Vigili del Fuoco, entrati tra lamiere e silenzi, cercan - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.