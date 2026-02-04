Domani Amos Mosaner e Stefania Constantini aprono il loro cammino nel torneo di doppio misto di curling ai Giochi di Milano Cortina 2026. La partita sarà trasmessa in diretta TV e anche in streaming, mentre gli atleti italiani cercano di conquistare la prima vittoria olimpica in questa disciplina.

Amos Mosaner e Stefania Constantini cominciano domani il loro percorso nel torneo di doppio misto di curling in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’ Italia sfiderà la Corea del Sud giovedì 5 febbraio alle ore 10.05 nella seconda sessione del round robin, mentre stasera allo Stadio del Ghiaccio di Cortina d’Ampezzo si disputeranno le prime quattro partite della competizione. La formidabile coppia azzurra, imbattuta alle Olimpiadi di Pechino 2022 e ai Mondiali canadesi del 2025, non scenderà in campo oggi ed inizierà il suo tentativo di difesa del titolo a cinque cerchi domattina sul ghiaccio ampezzano affrontando l’insidioso binomio asiatico composto da Kim Seonyeong e Jeong Yeongseok. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Corea del Sud, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Approfondimenti su Italia Corea del Sud

Oggi le atlete italiane dell’hockey ghiaccio femminile scendono in pista per il debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Italia Corea del Sud

Argomenti discussi: Como Atalanta in tv e streaming: dove vedere la partita; Dove vedere Sinner e Musetti, la Champions League e tutto lo sport in tv il 28 gennaio; Dove vedere Maccabi Tel Aviv-Bologna in tv? Sky o Dazn, orario; Dove vedere Inter-Torino di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni.

Dove vedere Inter-Torino e tutto lo sport in tv del 4 febbraio 2026Riflettori accesi anche sui tornei ATP di Montpellier e WTA di Cluj-Napoca e Ostrava ... msn.com

Sport in tv oggi (mercoledì 4 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streamingOggi mercoledì 4 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Incominciano ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la Cerimonia ... oasport.it

Nessuno può dimenticare quel maledetto giorno di Corea-Italia e cosa fece Byron Moreno. Oggi, ad anni di distanza, l'arbitro Marelli lo assolve, scagionandolo su uno dei match più discussi di sempre - facebook.com facebook

L’Ambasciatrice d’Italia in Corea @GattoEmilia1 è parte del prestigioso comitato di esperti internazionali della testata @AsiaToday_News! Grazie per questa opportunità! #DiplomaziaCulturale #DiplomaziadellaCrescita x.com