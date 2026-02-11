Questa mattina si sono aperti i match del curling femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli appassionati possono seguire Italia contro Corea del Sud in diretta TV o in streaming, con orario e programma già disponibili. La competizione si svolge all’Olympic Curling Stadium di Cortina, che da giorni ospita le gare di questa disciplina.

Dopo il misto doppio, è tempo di pensare agli altri tornei all’Olympic Curling Stadium di Cortina, impianto sportivo teatro in questi giorni delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nello specifico nella giornata di domani, giovedì 12 febbraio, assisteremo al debutto della squadra femminile che, dopo la sfida con la Svizzera, affronterà la Corea del Sud. Il team guidato da Stefania Constantini e composto da Elena Atonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto e Rebecca Mariani affronterà le asiatiche in occasione della sessione serale, pianificata per 19:05. Inutile dire che l’obiettivo delle azzurre è quello della vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Dove vedere in tv Italia-Corea del Sud, curling femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Domani Amos Mosaner e Stefania Constantini aprono il loro cammino nel torneo di doppio misto di curling ai Giochi di Milano Cortina 2026.

