Istituto zooprofilattico si cerca il nuovo direttore Aperto il bando per la selezione dei candidati

È stato aperto un bando per trovare un nuovo direttore all’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Marche e dell’Umbria. La Giunta Regionale dell’Umbria ha approvato la delibera n. e avvia così la selezione dei candidati. La ricerca riguarda professionisti interessati a ricoprire questa posizione e coinvolge diverse fasi di valutazione. Il procedimento si inserisce in un processo di rinnovamento organizzativo dell’ente.

La procedura, concordata con la Regione Marche nella Conferenza di servizi del 3 marzo 2026, è aperta esclusivamente ai soggetti iscritti nella sezione dedicata agli istituti zooprofilattici sperimentali dell'Elenco nazionale degli idonei alla nomina di direttore generale del SSN (art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 1712016). Le domande devono pervenire entro il 25 marzo 2026 esclusivamente tramite Pec personale del candidato all'indirizzo [email protected]. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati Discariche abusive e frode, indagato il direttore dell'Istituto zooprofilattico di BarcellonaIl direttore della sede di Barcellona dell’Istituto zooprofilattico sperimentale “Adelmo Mirri”, Vincenzo Di Marco Lo Presti, 64 anni, originario di... Discariche abusive e frode, direttore dell’Istituto zooprofilattico di Barcellona indagatoLe indagini della Procura hanno già portato al sequestro dei locali dismessi, trovati rifiuti pericolosi e campioni biologici scaduti Il direttore... Tutto quello che riguarda Istituto zooprofilattico Nuova sezione diagnostica Zooprofilattico delle Venezie. Zaia posa la prima pietraLa nuova sezione dello Zooprofilattico ospiterà laboratori di diagnostica e di ricerca, uffici, aule didattiche, uno stabulario e la sezione di necroscopia veterinaria. Sorgerà nell’area interessata ... quotidianosanita.it Nuovo Cda per l'Istituto zooprofilattico, Mario Vevey presidenteSi è insediato oggi il nuovo Consiglio d'amministrazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, con una riunione a Torino al Grattacielo Piemonte. I ... ansa.it