Discariche abusive e frode direttore dell’Istituto zooprofilattico di Barcellona indagato

Le indagini della Procura hanno già portato al sequestro dei locali dismessi, trovati rifiuti pericolosi e campioni biologici scaduti Il direttore della sede di Barcellona dell’Istituto zooprofilattico sperimentale “Adelmo Mirri”, Vincenzo Di Marco Lo Presti, 64 anni, originario di Caltavuturo, è indagato dalla Procura di Barcellona per frode nelle pubbliche forniture e gestione illecita di rifiuti. L’inchiesta ha portato al sequestro d’urgenza dei locali della struttura ormai dismessa, condotta dai reparti specializzati dei carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) e del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Catania. Secondo quanto accertato, Di Marco Lo Presti, alla guida dell’Istituto da oltre vent’anni, avrebbe approvato l’utilizzo di materiali di laboratorio scaduti, tra cui piastre, terreni di coltura e reagenti, compromettendo l’affidabilità dei risultati delle analisi microbiologiche e delle certificazioni rilasciate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

