Se non c' è consenso è stupro a Milano corteo contro la modifica della legge sulla violenza sessuale

A Milano, centinaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro la proposta di modifica della legge sulla violenza sessuale, presentata dall’onorevole Giulia Bongiorno. La manifestazione è nata dopo che alcuni hanno criticato la nuova formulazione dell’articolo 609 bis del Codice penale, che potrebbe rendere più difficile dimostrare la presenza di uno stupro senza consenso. I partecipanti hanno bloccato le strade principali della città, portando cartelli e slogan contro le modifiche che considerano pericolose per le vittime.

È iniziato il corteo contro la proposta di modifica dell'articolo 609 bis del Codice penale, presentata da Giulia Bongiorno. Il lungo serpentone è partito da piazzale Medaglie d'Oro a Milano. La manifestazione è stata organizzata da sindacati, associazioni insieme a Di.Re Donne in rete contro la violenza. "L'obiettivo è contrastare la proposta di modifica dell'articolo 609 bis del Codice penale, presentata dalla presidente Bongiorno, che interviene sul concetto di consenso e sul modo in cui viene valutata la violenza sessuale, con il rischio concreto di riportare le donne nella condizione di dover dimostrare di aver resistito, di aver detto 'no' abbastanza.