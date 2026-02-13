Se non c' è consenso è stupro il corteo contro la modifica della legge sulla violenza sessuale
A Milano, domenica 15 febbraio, un corteo si è formato per protestare contro la proposta di modifica della legge sulla violenza sessuale, con lo slogan “Se non c’è consenso è stupro”. Centinaia di persone, tra cui rappresentanti di associazioni e sindacati, hanno marciato lungo le vie del centro per esprimere il loro dissenso, dopo che il governo ha avanzato una proposta che, secondo i manifestanti, indebolirebbe le tutele contro le violenze. La piazza si è riempita di bandiere e striscioni, mentre tra i partecipanti c’era anche il leader di Di, che ha preso parola davanti alla folla per sottolineare
Consenso e violenza sessuale. A Milano domenica 15 febbraio associazioni, sindacati saranno in piazza insieme a Di.Re – Donne in rete contro la violenza e a tutte le associazioni che aderiscono al laboratorio permanente consensosceltalibertà contro la proposta di modifica dell’articolo 609 bis del Codice penale, presentata da Giulia Bongiorno. La partenza del corteo è prevista alle ore 15 in piazzale Medaglie d’Oro. “L’obiettivo è contrastare la proposta di modifica dell’articolo 609 bis del Codice penale, presentata dalla presidente Bongiorno, che interviene sul concetto di consenso e sul modo in cui viene valutata la violenza sessuale, con il rischio concreto di riportare le donne nella condizione di dover dimostrare di aver resistito, di aver detto ‘no’ abbastanza.🔗 Leggi su Milanotoday.it
