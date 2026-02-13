Se non c' è consenso è stupro il corteo contro la modifica della legge sulla violenza sessuale

A Milano, domenica 15 febbraio, un corteo si è formato per protestare contro la proposta di modifica della legge sulla violenza sessuale, con lo slogan “Se non c’è consenso è stupro”. Centinaia di persone, tra cui rappresentanti di associazioni e sindacati, hanno marciato lungo le vie del centro per esprimere il loro dissenso, dopo che il governo ha avanzato una proposta che, secondo i manifestanti, indebolirebbe le tutele contro le violenze. La piazza si è riempita di bandiere e striscioni, mentre tra i partecipanti c’era anche il leader di Di, che ha preso parola davanti alla folla per sottolineare

Consenso e violenza sessuale. A Milano domenica 15 febbraio associazioni, sindacati saranno in piazza insieme a Di.Re – Donne in rete contro la violenza e a tutte le associazioni che aderiscono al laboratorio permanente consensosceltalibertà contro la proposta di modifica dell’articolo 609 bis del Codice penale, presentata da Giulia Bongiorno. La partenza del corteo è prevista alle ore 15 in piazzale Medaglie d’Oro. “L’obiettivo è contrastare la proposta di modifica dell’articolo 609 bis del Codice penale, presentata dalla presidente Bongiorno, che interviene sul concetto di consenso e sul modo in cui viene valutata la violenza sessuale, con il rischio concreto di riportare le donne nella condizione di dover dimostrare di aver resistito, di aver detto ‘no’ abbastanza.🔗 Leggi su Milanotoday.it

La protesta si svolge domenica 15 febbraio in piazza Grande, con una manifestazione contro il ddl sulla violenza sessuale.

«In economia, se non c’è fiducia è gelo»C è un motore invisibile dell economia che muove, indirizza, consolida. Che sostiene, spinge, rigenera. Si chiama fiducia, un propellente indispensabile a ogni prospettiva di espansione. L equazione è ... ilgiornale.it

Se non c'è consenso «libero e attuale» è stupro: cosa significa questo cambiamento, perché è una svolta storica e che cosa succederà oraCon un accordo bipartisan, il Parlamento ha riscritto il reato di stupro, prevedendo per la prima volta che, senza consenso libero e attuale, è violenza sessuale, un reato punibile con la reclusione ... vanityfair.it

Il 15 febbraio in piazza perché senza consenso è stupro! Sul sito di @diredonneinrete l'elenco delle piazze (in aggiornamento) x.com

SENZA CONSENSO È STUPRO. SPORTELLO DONNE POMEZIA E CAV MARIELLE FRANCO IN PIAZZA CONTRO IL DDL BONGIORNO. La proposta Bongiorno è irricevibile perché è un arretramento culturale, politico e giuridico inaccettabile! Sostituire alla f - facebook.com facebook