Vendono cibo al mercato non in regola | maxi multa e merce sequestrata

Un venditore al mercato di Cesano Maderno ha ricevuto una multa di oltre 2.000 euro perché vendeva ortaggi senza le autorizzazioni necessarie. La polizia locale ha sequestrato diverse casse di verdure fresche trovate senza etichette e documenti. L’intervento è stato deciso dopo un controllo di routine, che ha scoperto irregolarità nelle pratiche di vendita. La merce sequestrata è stata portata via dagli agenti, lasciando il banco vuoto.

I controlli sono stati effettuati per prevenire l'abusivismo commerciale sono stati effettuati il 20 febbraio, ma continueranno sul territorio comunale Oltre 2mila euro di multa e diverse casse di ortaggi sequestrate. È quanto successo lo scorso venerdì 20 febbraio a Cesano Maderno, all’interno del mercato di piazza Facchetti. L’obiettivo dell’unità specialistica gestione del territorio della polizia locale, affidata all’ufficiale Pasquale Raso, è quello di prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale. Questo il senso dei controlli mirati che gli agenti della polizia locale hanno effettuato all’interno dell’area mercatale di piazza Facchetti, concentrandosi sul rispetto degli stalli assegnati, sulla verifica dei permessi e delle autorizzazioni e sul contrasto efficace della vendita abusiva di prodotti privi di filiera di tracciamento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Chiusa una pescheria non in regola. 270 kg di merce sequestrataNell'ambito delle attività di vigilanza sulla sicurezza alimentare, i Carabinieri del NAS di Latina hanno chiuso una pescheria non in regola, sequestrando circa 270 kg di merce.

Coca e oppiacei nello studio di tattoo non in regola: maxi multa da 15mila euro e una denunciaNell’ambito di controlli mirati, uno studio di tattoo non in regola è stato sequestrato.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Mercato Esquilino, la denuncia dei residenti: Piccioni nel camion della carne; Merce maleodorante, alimenti e scarpe usate. Così resiste il mercato della monnezza; Tutti gli eventi, sagre e mercatini ad Alessandria e provincia; Mercati di Londra: la guida 2025 agli 8 più belli e da non perdere.

Vendono cibo al mercato non in regola: maxi multa e merce sequestrataI controlli sono stati effettuati per prevenire l'abusivismo commerciale sono stati effettuati il 20 febbraio, ma continueranno sul territorio comunale ... monzatoday.it

Blitz al mercato Esquilino, 3 licenze sospese e 1500 chili di cibo sequestratiDopo l'inchiesta di Dossier, che ha documentato gli illeciti all'interno e all'esterno del mercato Esquilino con la carne trasportata nei carrelli della spesa e con li cibo venduto abusivamente, nella ... romatoday.it

Ecco come i supermercati in Svezia vendono gli spaghetti al ragù... Eh no cari amici scandinavi, questo non è cibo serio però ---- #ciboserio #fblifestyle - facebook.com facebook