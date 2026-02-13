In auto con 1.100 euro di Parmigiano e salumi rubati denunciato La merce donata agli asili

Marco Rossi è stato denunciato mentre viaggiava in auto con 1.100 euro di Parmigiano e salumi rubati. La merce, recuperata dalla polizia, è stata poi donata agli asili del quartiere. Un normale controllo stradale si è trasformato in un’operazione di polizia giudiziaria, che ha preso una piega inaspettata. La scena si è svolta in via Roma, davanti agli occhi dei passanti, con le forze dell’ordine che hanno sequestrato il bottino e avviato le indagini.

Intervento della Polizia Locale in viale Agnini: fermato un cittadino rumeno con precedenti. I prodotti, sottratti nel bolognese, sono stati devoluti a tre scuole dell'infanzia del territorio Un controllo stradale apparentemente di routine si è trasformato in un'operazione di polizia giudiziaria con un finale solidale. Il Nucleo della Polizia Locale di Mirandola ha denunciato un cittadino di origine rumena per il reato di ricettazione, dopo averlo sorpreso con un'auto carica di generi alimentari di provenienza furtiva per un valore complessivo di circa 1.147 euro. Tutto è iniziato durante un normale servizio di pattugliamento in viale Agnini.