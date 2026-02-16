Calabria | smantellata ‘ndrangheta nel turismo controllo mafioso su villaggi di Isola Capo Rizzuto

La ‘ndrangheta controllava i villaggi turistici di Isola Capo Rizzuto, in Calabria, per influenzare il settore del turismo e lucrare sui servizi offerti. L’operazione “Black Flower” della Dda di Catanzaro ha portato alla scoperta di un sistema di estorsioni e imposizioni mafiose che durava da anni. Durante le indagini sono stati sequestrati beni e attività illegali legate alle cosche locali, smascherando un vero e proprio controllo sul territorio.

Isola Capo Rizzuto, la ‘ndrangheta nella guardia del turismo: un sistema di controllo smantellato. Un sistema di controllo mafioso radicato nei villaggi turistici di Isola Capo Rizzuto, in Calabria, è stato smantellato grazie all’operazione “Black Flower” della Dda di Catanzaro. Sette persone sono state arrestate con l’accusa di aver instaurato una “guardiania”, un metodo di imposizione mafiosa volto a controllare il territorio e gli affari, sfruttando il potenziale economico del turismo. Un’eredità di controllo: la cosca Arena e la “guardiania”. L’indagine ha rivelato come la cosca Arena, operante a Isola Capo Rizzuto, abbia esercitato una “supremazia territoriale” sostituendosi allo Stato in contesti percepiti come carenti di controllo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le forze dell’ordine hanno smantellato il “Metodo Mafioso” a Isola Capo Rizzuto, dove hanno arrestato sette persone per estorsioni, gare d’appalto pilotate e intimidazioni.

Gli agenti della squadra mobile di Crotone hanno sequestrato un centro scommesse a Isola Capo Rizzuto.

