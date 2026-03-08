Tirreno-Adriatico 2026 | Isaac del Toro imbattibile? Tiberi e Pellizzari lanciano la sfida

Domani prende il via la sessantunesima edizione della Tirreno-Adriatico, una delle gare più importanti del calendario ciclistico. Tra i partecipanti, Isaac del Toro si presenta come uno dei favoriti, mentre Tiberi e Pellizzari hanno annunciato ufficialmente la loro volontà di sfidarlo. La corsa si svolge lungo le strade che collegano il Tirreno all’Adriatico, attirando appassionati e addetti ai lavori da tutta Italia.

Nuovo appuntamento con la Corsa dei due Mari che è giunta alla sua sessantunesima edizione. Scatta domani la Tirreno-Adriatico, come di consueto una gara importante per testarsi in vista delle classiche, a partire dalla Milano-Sanremo. Sette le tappe in programma, non mancheranno i protagonisti. Si comincia con la consueta cronometro in quel di Camaiore, poi sei tappe molto interessanti a partire da San Gimignano, con arrivo in salita e tratti in sterrato da percorrere. Ci saranno anche due appuntamenti per i velocisti e non mancheranno le frazioni per uomini da classiche. Forse manca in generale una salita vera e propria. Il nome più atteso è sicuramente quello di Isaac del Toro: il messicano della UAE Team Emirates – XRG potrà vestire i panni del capitano e mettere in mostra le sue qualità. 🔗 Leggi su Oasport.it

Isaac Del Toro si impone all'UAE Tour, mentre Antonio Tiberi brilla in fugaNel deserto degli Emirati, una tappa chiave ha segnato l’apertura del UAE Tour 2026 con un’azione risoluta sul traguardo in salita verso Liwa Palace.

Passa la corsa. Tirreno-Adriatica: Partecipate tuttiCASTELNUOVO Castelnuovo Val di Cecina si prepara ad accogliere il passaggio della prestigiosa corsa ciclistica internazionale Tirreno Adriatico 2026, uno ... msn.com

La Tirreno-Adriatico 2026, la celebre “Corsa dei Due Mari”, è pronta a regalare una settimana di spettacolo tra Tirreno e Adriatico, confermandosi uno degli appuntamenti chiave del calendario WorldTour in avvicinamento alle grandi classiche primaverili. L’ - facebook.com facebook

GC battle! Isaac del Toro Primož Roglic Tirreno-Adriatico, March 9–15, 2026 Duello per la Generale! Isaac del Toro Primož Roglic Tirreno-Adriatico, 9–15 marzo 2026 #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com