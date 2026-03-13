Irene Pivetti e la motivazione della condanna i giudici | Proposito criminoso di lunga durata

I giudici hanno spiegato che Irene Pivetti ha portato avanti un proposito criminoso di lunga durata, creando un meccanismo per il trasferimento di ingenti somme di denaro e cercando di giustificare ciò che non può essere giustificato. La condanna si basa su questa motivazione, evidenziando come il suo comportamento sia stato caratterizzato da un intento criminoso protratto nel tempo.

“Ha portato avanti un proposito criminoso per lungo tempo”, costruendo “un meccanismo che le consentisse il trasferimento di ingenti somme di denaro” e tentando poi “di giustificare l’ingiustificabile ”. Con queste parole la IV sezione penale della Corte d’Appello di Milano descrive la condotta di Irene Pivetti nelle motivazioni della sentenza che ha confermato la condanna a quattro anni per evasione fiscale e autoriciclaggio. Il verdetto, pronunciato il 10 dicembre scorso, riguarda il processo nato dall’inchiesta del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e coordinata dal pm Giovanni Tarzia. Al centro dell’indagine... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Irene Pivetti e la motivazione della condanna, i giudici: “Proposito criminoso di lunga durata” Articoli correlati Irene Pivetti condannata per aver "portato avanti un proposito criminoso"Le motivazioni della sentenza con cui è stata condannata a quattro anni di reclusione per l'ex presidente della Camera per evasione fiscale e... Processo Ciro Grillo, la motivazione della condanna: “Vittima attendibile”TEMPIO PAUSANIA – Il tribunale di Tempio Pausania ha depositato oggi, 23 dicembre 2025, le motivazioni della sentenza di condanna a carico del figlio... Tutto quello che riguarda Irene Pivetti Argomenti discussi: Giudici su Irene Pivetti, 'ha tentato di giustificare l'ingiustificabile'. Giudici su Irene Pivetti, 'ha tentato di giustificare l'ingiustificabile'(ANSA) - MILANO, 13 MAR - Irene Pivetti ha 'portato avanti un proposito criminoso per lungo tempo, adottando comportamenti capziosi' ... notizie.tiscali.it Irene Pivetti condannata per aver portato avanti un proposito criminosoLe motivazioni della sentenza con cui è stata condannata a quattro anni di reclusione per l'ex presidente della Camera per evasione fiscale e autoriciclaggio ... milanotoday.it