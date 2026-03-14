Guerra in Iran | raid sull’isola iraniana di Kharg nessun danno alle infrastrutture Colpito consolato Usa a Erbil Trump spera che altri inviino navi a Hormuz Londra | Valutiamo

Nella notte, un raid sull’isola iraniana di Kharg non ha causato danni alle infrastrutture, mentre un attacco ha colpito il consolato degli Stati Uniti a Erbil. Il governo statunitense ha dichiarato di aver agito, e il precedente presidente ha espresso speranza che altre navi si uniscano alle operazioni nello stretto di Hormuz. Londra ha annunciato di essere in fase di valutazione sulla situazione.

La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha annunciato un massiccio raid aereo sull’isola iraniana di Kharg, principale terminale petrolifero della Repubblica islamica e snodo strategico dell’export energetico di Teheran. Secondo Washington l’operazione avrebbe distrutto gli obiettivi militari presenti sull’isola, evitando però – almeno per ora – le infrastrutture petrolifere. Il messaggio politico e militare lanciato dalla Casa Bianca è chiaro: se l’Iran continuerà a bloccare o minacciare il traffico nello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti sono pronti a colpire direttamente le reti petrolifere iraniane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Colpito consolato Usa a Erbil. Trump spera che “altri inviino navi a Hormuz”, Londra: “Valutiamo” Articoli correlati Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Colpito consolato Usa a Erbil. Trump: “Spero che altri inviino navi a Hormuz”La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Colpito consolato Usa a ErbilLa guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Tutto quello che riguarda Guerra in Iran raid sull'isola iraniana... Temi più discussi: Depositi, ospedali, scuole: i raid Usa per costringere l’Iran alla resa; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra; Israele e USA si dividono l'Iran: chi bombarda dove nella guerra contro Teheran; La guerra in Medio Oriente - La giornata del 7 marzo LIVEBLOG. Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Colpito consolato Usa a Erbil. Trump spera che altri inviino navi a Hormuz, Londra ...La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha annunciato un massiccio ... thesocialpost.it Guerra in Iran: raid sull’isola iraniana di Kharg, nessun danno alle infrastrutture. Trump: Stretto libero o colpiremo il petrolioLa guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha annunciato un massiccio ... thesocialpost.it Due ex leader balcanici hanno criticato la guerra Usa-Israele contro l'Iran, accusandola di aggravare la crisi globale dopo l'invasione russa su larga scala dell'Ucraina nel 2022 https://l.euronews.com/GhIW - facebook.com facebook Cosa pensano gli americani della guerra all'Iran Un sondaggio x.com