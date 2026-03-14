L'ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato di non voler accettare un’offerta di mediazione da parte degli alleati mediorientali per avviare negoziati con l’Iran. Invece, continua a puntare sulla prosecuzione delle politiche di pressione e si impegna ad aumentare la produzione di petrolio negli Stati Uniti. La posizione di Trump resta ferma nel rifiutare ogni apertura diplomatica con Teheran.

Trumpnon arretra di un millimetro nellaguerra contro l’Iran. Il presidente degli Stati Uniti ha infattirespintogli sforzi di alcuni alleati mediorientali diWashington, tra cui l’Oman, per avviarenegoziativolti a porre fine al conflitto controTeheraniniziato lo scorso28 febbraio. Lo ha riferito l’agenzia di stampaReuters, che ha citatotre fonti a conoscenza dei dettagli. Nonostante l’ostentatasicurezzae fiducia nelle capacità militari del suo esercito, Trump pensa a misure straordinarie per contrastare ipesanti effettidella crisi in Medio Oriente sul prezzo delgreggio. Ieri, infatti, il tycoon ha invocatouna legge risalente allaGuerra... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, Trump non si ferma: no a offerta mediazione con Teheran da parte degli alleati mediorientali

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