Iran Trump | Il regime cadrà ma non subito Taglia su Mojtaba Khamenei

Gli Stati Uniti hanno annunciato una ricompensa di 10 milioni di dollari per informazioni che portino all'arresto di Mojtaba Khamenei, considerato una figura chiave in Iran. L'annuncio è stato fatto in un contesto di tensioni tra le due nazioni, con il governo statunitense che ha rafforzato le sue prese di posizione contro il regime iraniano. La notizia ha attirato l'attenzione internazionale sulla situazione politica nel Paese.

Gli Stati Uniti piazzano una taglia da 10 milioni di dollari su Mojtaba Khamenei, nuova Guida Surpema dell’Iran, e sugli altri big del regime La guerra con Teheran passa anche e soprattutto per l’acquisizione di informazioni fondamentali, elemento indispensabile per continuare l’operazione Epic Fury. Gli Stati Uniti offrono ricompense fino a 10 milioni. La lista dei ‘most wanted’ non comprende solo Khamenei. In un post pubblicato dall’account ‘Reward for Justice’, collegato al Dipartimento di Stato americano, accanto al figlio dell’ayatollah Ali Khamenei figurano il capo del Supremo consiglio per la sicurezza nazionale Ali Larijani, il ministro dell’Intelligence Esmail Khatib e quello dell’Interno, Eskandar Momeni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Iran, Trump: “Il regime cadrà, ma non subito”. Taglia su Mojtaba Khamenei Articoli correlati Iran, Trump e la taglia su Khamanei: “Il regime cadrà, ma non subito”(Adnkronos) – Gli Stati Uniti piazzano una taglia da 10 milioni di dollari su Mojtaba Khamenei, nuova Guida Surpema dell'Iran, e sugli altri big del... Ora l’Iran minaccia Trump: “Non abbiamo paura, attento a non essere eliminato tu”. Ma resta il mistero su Mojtaba KhameneiRoma – Dal punto di vista delle dichiarazioni e del numero delle vittime, la guerra è ancora lontana da una de-escalation. Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante Contenuti e approfondimenti su Mojtaba Khamenei Temi più discussi: Iran, il figlio di Khamenei è la nuova Guida Suprema. Trump lo boccia: Non dura; Iran, la scelta dinastica: Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema; Iran, Mojtaba Khamenei Guida Suprema, Trump: Non durerà a lungo. Israele: lo uccideremo; Iran: gli Usa offrono 10 mln per informazioni su Mojtaba Khamenei. Iran, scatta la caccia a Mojtaba Khamenei: Usa offrono 10 milioni. Trump: Regime al capolinea, colpiremo duroIl Dipartimento di Stato cerca informazioni su Mojtaba e i ministri chiave. Per la Casa Bianca il collasso è vicino ... affaritaliani.it L'Iran ha scelto la nuova guida suprema: Il nome di Khamenei continueràLa nuova Guida suprema dell'Iran è stata nominata. Spetterà al capo del segretariato dell'Assemblea degli esperti annunciare ufficialmente il nome del successore dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso ne ... msn.com Il segretario del consiglio supremo Larijani attacca il segretario alla Difesa Hegseth dopo gli insulti alla nuova guida suprema Mojtaba Khamenei - facebook.com facebook Il segretario del consiglio supremo Larijani attacca il segretario alla Difesa Hegseth dopo gli insulti alla nuova guida suprema Mojtaba Khamenei x.com