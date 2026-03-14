Iran Trump e la taglia su Khamanei | Il regime cadrà ma non subito

Da webmagazine24.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno annunciato una ricompensa di 10 milioni di dollari per Mojtaba Khamenei, attuale leader supremo dell'Iran, e per altri membri chiave del regime. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un'operazione di targeting contro figure di spicco nel governo iraniano. La misura riguarda persone ritenute coinvolte in attività di rilievo all’interno del regime.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti piazzano una taglia da 10 milioni di dollari su Mojtaba Khamenei, nuova Guida Surpema dell'Iran, e sugli altri big del regime. La guerra con Teheran passa anche e soprattutto per l'acquisizione di informazioni fondamentali, elemento indispensabile per continuare l'operazione Epic Fury. Gli Stati Uniti offrono ricompense fino a 10 milioni.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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