Iran Trump e la taglia su Khamanei | Il regime cadrà ma non subito

Gli Stati Uniti hanno annunciato una ricompensa di 10 milioni di dollari per Mojtaba Khamenei, attuale leader supremo dell'Iran, e per altri membri chiave del regime. La decisione è stata comunicata ufficialmente e si inserisce in un'operazione di targeting contro figure di spicco nel governo iraniano. La misura riguarda persone ritenute coinvolte in attività di rilievo all’interno del regime.

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti piazzano una taglia da 10 milioni di dollari su Mojtaba Khamenei, nuova Guida Surpema dell'Iran, e sugli altri big del regime. La guerra con Teheran passa anche e soprattutto per l'acquisizione di informazioni fondamentali, elemento indispensabile per continuare l'operazione Epic Fury. Gli Stati Uniti offrono ricompense fino a 10 milioni.. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Iran, Shervin Haravi a Fanpage: “Cadrà il regime islamico, ma ora i prigionieri sono ancora più a rischio” Leggi anche: Pahlavi: tornerò in Iran, regime cadrà Iran, Trump non esclude invio truppe terra ma regime Teheran non demorde Tutti gli aggiornamenti su Iran Trump e la taglia su Khamanei Il... Temi più discussi: Israele teme lo stop di Trump. L’Iran resiste, non è sconfitto; Perché Trump ha parlato di resa incondizionata per l'Iran (e cosa lo preoccupa veramente); Guerra in Iran, Donald Trump: Finirà presto, non c’è più niente da bombardare; Come Trump ha deciso di entrare in guerra. Mondiali, l'Iran a Trump: Non puoi escluderci. Decide la Fifa, non gli UsaL'Iran ha affermato che nessuno può escluderlo dai Mondiali di calcio in risposta all'avvertimento del presidente Donald Trump secondo ... iltempo.it Iran, Trump ai leader del G7: Teheran prossima alla resaL'Iran sarebbe prossimo alla resa. Lo avrebbe detto il presidente americano Donald Trump ai leader del G7, secondo quanto riferisce Axios, citando tre funzionari dei Paesi del Gruppo informati sul c ... tg24.sky.it Ultime notizie dalla guerra in Iran. Il ministero della Difesa turco ha dichiarato che un missile balistico proveniente dall'Iran è stato abbattuto nello spazio aereo turco dalle difese della Nato. E' il terzo incidente di questo tipo in poco più di una settimana. "Un pro - facebook.com facebook #ottoemezzo La guerra in Iran, le conseguenze sull'economia mondiale e le trattative su Hormuz nel commento di Lucio Caracciolo x.com