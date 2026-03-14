Iran mossa Usa contro aumento benzina | sul mercato 86 mln di barili da riserva strategica

Da webmagazine24.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver messo a disposizione circa 86 milioni di barili di riserva strategica di petrolio per fronteggiare l’aumento dei prezzi della benzina. La decisione riguarda un'azione temporanea volta a stabilizzare il mercato e sarà efficace dalla fine della prossima settimana. La mossa è stata comunicata ufficialmente senza specificare ulteriori dettagli sulle tempistiche o sulle modalità di distribuzione.

(Adnkronos) – Mossa Usa contro l'aumento dei prezzi della benzina. Dalla fine della prossima settimana gli Stati Uniti immetteranno sul mercato 86 milioni di barili di greggio dalla riserva strategica, da cui saranno prelevati in totale 400 milioni di barili, come deciso dai Paesi dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) in una riunione straordinaria dopo l'inizio della . L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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