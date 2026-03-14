Iran mossa Usa contro aumento benzina | sul mercato 86 mln di barili da riserva strategica

Gli Stati Uniti hanno annunciato di aver messo a disposizione circa 86 milioni di barili di riserva strategica di petrolio per fronteggiare l’aumento dei prezzi della benzina. La decisione riguarda un'azione temporanea volta a stabilizzare il mercato e sarà efficace dalla fine della prossima settimana. La mossa è stata comunicata ufficialmente senza specificare ulteriori dettagli sulle tempistiche o sulle modalità di distribuzione.

(Adnkronos) – Mossa Usa contro l'aumento dei prezzi della benzina. Dalla fine della prossima settimana gli Stati Uniti immetteranno sul mercato 86 milioni di barili di greggio dalla riserva strategica, da cui saranno prelevati in totale 400 milioni di barili, come deciso dai Paesi dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie) in una riunione straordinaria dopo l'inizio della . L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Iran, dall’Aie quattrocento milioni di barili di petrolio sul mercato per contenere l’aumento dei prezziIl mondo corre ai ripari mettendo in campo nuove misure per contrastare gli effetti dell’aumento provocato dall’attacco a Teheran. Usa-Cina, mossa di Trump contro Pechino: creare una riserva di minerali critici, oggi la riunione(Adnkronos) – Una cassaforte da quasi 12 miliardi di dollari per blindare l’industria americana dalle scosse geopolitiche e ridurre la dipendenza... Tutto quello che riguarda Iran mossa Usa contro aumento benzina... Temi più discussi: Iran, Trump e l'invasione più vicina: il piano e lo scenario; Critiche a Trump per lo stop alle sanzioni contro la Russia: Mossa ingiustificabile; La guerra quasi finita e la telefonata con Putin: cosa c'è dietro le mosse di Trump; In Iran uno scontro tra Usa e Cina sull’energia. Iran, mossa Usa contro aumento benzina: sul mercato 86 mln di barili da riserva strategicaMossa Usa contro l'aumento dei prezzi della benzina. Dalla fine della prossima settimana gli Stati Uniti immetteranno sul mercato 86 milioni di barili di greggio dalla riserva strategica, da cui saran ... adnkronos.com Trump annuncia maxi-operazione militare contro l’Iran e apre una nuova fase di incertezzaIl presidente Donald Trump ha annunciato una campagna militare statunitense massiccia e in corso contro Iran, invitando apertamente i cittadini iraniani a ribellarsi alla loro leadership. globalist.it "Pochi istanti fa, su mia indicazione, il Comando Centrale degli Stati Uniti ha sferrato uno dei più potenti attacchi aerei nella storia del Medio Oriente, distruggendo completamente ogni obiettivo militare sull'isola di Kharg, il fiore all'occhiello dell'Iran. Le nostr - facebook.com facebook Sbarcati 19 migranti dall’Iran in guerra. Un gruppo di 19 iraniani e iracheni è sbarcato ieri su uno scoglio dell’isola di Alicudi, nelle Eolie. A notarli è stato un pescatore x.com