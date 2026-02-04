Usa-Cina mossa di Trump contro Pechino | creare una riserva di minerali critici oggi la riunione

Oggi negli Stati Uniti si tiene una riunione importante per decidere come creare una riserva strategica di minerali critici. L’obiettivo è proteggere l’industria americana da eventuali shock geopolitici e ridurre la dipendenza dalla Cina. La mossa di Trump, che prevede l’investimento di quasi 12 miliardi di dollari, punta a rafforzare la posizione degli Stati Uniti in un settore chiave per l’economia e la sicurezza nazionale.

(Adnkronos) – Una cassaforte da quasi 12 miliardi di dollari per blindare l'industria americana dalle scosse geopolitiche e ridurre la dipendenza dalla Cina. Donald Trump ha annunciato la nascita di 'Project Vault', una riserva strategica di minerali critici destinata a garantire forniture stabili a settori chiave come automotive, tecnologia, difesa ed energia, sul modello della Strategic Petroleum Reserve creata negli anni Settanta dopo lo choc petrolifero. Il progetto prevede un finanziamento iniziale da 10 miliardi di dollari sotto forma di prestito quindicennale della Us Export-Import Bank (Ex-Im), affiancato da circa 1,67 miliardi di capitale privato.

