Iran missile colpisce ambasciata Usa a Baghdad – La diretta

Un missile ha colpito l’ambasciata Usa a Baghdad, secondo quanto riferiscono fonti ufficiali. La notizia arriva nel contesto di un’escalation tra gli Stati Uniti e Israele contro l’Iran, con attacchi iraniani che colpiscono obiettivi americani nei paesi confinanti. La situazione rimane tesa e in rapido sviluppo, senza ulteriori dettagli su eventuali vittime o danni materiali.

Prosegue l’offensiva di Usa e Israele contro l’Iran, e parallelamente proseguono gli attacchi iraniani a obiettivi Usa nei Paesi confinanti. Un missile ha colpito un eliporto all’interno del complesso dell’ambasciata statunitense a Baghdad, secondo quanto riferito da due funzionari della sicurezza irachena. Diverse immagini mostrano una colonna di fumo levarsi questa mattina sopra il complesso dell’ambasciata, una delle più grandi strutture diplomatiche statunitensi al mondo, ripetutamente preso di mira da razzi e droni lanciati da milizie filo-iraniane. “I ‘fake news media’ odiano riportare i successi ottenuti dall’esercito degli Stati Uniti contro l’Iran, che è stato completamente sconfitto e vuole un accordo, ma non un accordo che io accetterei!”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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