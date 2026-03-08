Iran la diretta Esplosione vicino all' ambasciata Usa a Oslo L' Idf colpisce tutta Teheran

Un'esplosione si è verificata vicino all'ambasciata degli Stati Uniti a Oslo, mentre l'Idf ha colpito obiettivi a Teheran. Nel Golfo, si registra il nono giorno di conflitto, con il presidente che si trova in Delaware per commemorare i caduti in Kuwait, definendo il giorno triste. La situazione rimane tesa e in evoluzione nella regione.

Nono giorno di guerra nel golfo. Trump in Delaware per rendere omaggio ai caduti in Kuwait: “Giorno triste. Non so quanto durerà il conflitto, vogliamo un presidente che non ci combatta”. Israele continua a colpire il Libano e gli ayatollah sono sempre più in ginocchio dalle parti di Teheran col figlio di khamenei ferito nei raid e fatto fuori per la successione. Ore 6.21 - Kuwait ancora sotto attacco Ancora droni e missili iraniani contro il Kuwait. A riferirlo sono le forze dell’ordine locali. Ore 3.45 - La Cina: “Rispettare la sovranità dei Paesi del Medio Oriente” La Cina, attraverso il ministro degli Esteri Wang Yi, fa sapere di voler collaborare con gli Stati Uniti affinché “questo conflitto, che non sarebbe dovuto iniziare, finisca presto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: La minaccia di Teheran: "Possiamo combattere per altri sei mesi". Esplosione vicino all'ambasciata americana a Oslo. Israele: "Colpiti comandanti dei pasdaran a Beirut"

L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Truppe di Israele avanzano in Libano, l'Idf bombarda Teheran | Trump: li facciamo a pezzi, ora arriva la grande ondata. Bombe sui siti nucleari di Natanz e IsfahanL’esercito israeliano ha dichiarato che propri soldati sono stati dispiegati in «diversi punti» nel sud del Libano, in parallelo alla campagna di...

Gli aggiornamenti in tempo reale sul conflittoGuerra in Iran, la diretta. Teheran annuncia che lo stretto di Hormuz è chiuso solo per le navi americane e israeliane e risponde a Trump: «Non ci arrenderemo mai, possiamo ... ilmattino.it

Iran, ancora missili su Teheran al calare della notte: incendi e colonne di fumo nella cittàTrump: il bombardamento sulla scuola fatto dall'Iran. Tajani: Hormuz farà danni all’economia del mondo. Il governo italiano apre all'opposizione sulle accise ... lastampa.it

Radio1 Rai. . #Iran Nella notte ancora raid su entrambi i fronti. Israele attacca ancora il Libano: 4 morti e 10 feriti a Beirut. Droni iraniani colpiscono un deposito di carburante vicino l'aeroporto internazionale del Kuwait. Altri intercettati dalla difesa aerea dell' - facebook.com facebook

In Piemonte la guerra in Iran e la nuova crisi energetica infiammano le bollette delle imprese: «Rincari da 900 milioni di euro» x.com