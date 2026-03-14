Iran colpita l’ambasciata Usa a Baghdad Trump | Teheran completamente sconfitta – La diretta

Da open.online 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad è stato segnalato un attacco, mentre nel quindicesimo giorno del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le forze statunitensi hanno colpito l’isola di Kharg. L’ex presidente ha dichiarato che Teheran è stata completamente sconfitta. La situazione resta tesa e le operazioni militari continuano a essere al centro delle notizie.

Nel quindicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito l’isola di Kharg. Si tratta dell’hub più importante del petrolio di Teheran e il presidente ha fatto sapere di aver risparmiato le infrastrutture del greggio, ma potrebbe cambiare idea se i Pasdaran continueranno a bloccare lo stretto di Hormuz. Intanto un drone colpisce l’ambasciata americana a Baghdad in Iraq e si odono ulteriori esplosioni a Doha. Trump ha detto che l’Iran è stato sconfitto e vuole un accordo. «L’Iran è completamente sconfitto e vuole un accordo – ma non un accordo che io accetterò». Lo annuncia il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth aggiungendo che «i media delle fake news odiano riportare i successi che l’esercito statunitense ha ottenuto contro l’Iran». 🔗 Leggi su Open.online

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