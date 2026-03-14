Iran colpita l’ambasciata Usa a Baghdad Trump | Teheran completamente sconfitta – La diretta

Nell’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad è stato segnalato un attacco, mentre nel quindicesimo giorno del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, le forze statunitensi hanno colpito l’isola di Kharg. L’ex presidente ha dichiarato che Teheran è stata completamente sconfitta. La situazione resta tesa e le operazioni militari continuano a essere al centro delle notizie.

Nel quindicesimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran Donald Trump ha annunciato che le forze statunitensi hanno colpito l’isola di Kharg. Si tratta dell’hub più importante del petrolio di Teheran e il presidente ha fatto sapere di aver risparmiato le infrastrutture del greggio, ma potrebbe cambiare idea se i Pasdaran continueranno a bloccare lo stretto di Hormuz. Intanto un drone colpisce l’ambasciata americana a Baghdad in Iraq e si odono ulteriori esplosioni a Doha. Trump ha detto che l’Iran è stato sconfitto e vuole un accordo. «L’Iran è completamente sconfitto e vuole un accordo – ma non un accordo che io accetterò». Lo annuncia il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, su Truth aggiungendo che «i media delle fake news odiano riportare i successi che l’esercito statunitense ha ottenuto contro l’Iran». 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Guerra in Iran, colpita l’ambasciata Usa a Riad. Trump: “Risponderemo”. Attacchi simultanei dell’Idf a Teheran e a BeirutRoma, 3 marzo 2026 – Nel quarto giorno della guerra in Medio Oriente innescata dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran, Israele annuncia di... Leggi anche: Iran, colpita l’ambasciata Usa a Riad. Trump: “Possiamo fare la guerra per sempre” – La diretta Aggiornamenti e notizie su Iran colpita l'ambasciata Usa a Baghdad... Temi più discussi: Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran; Le Idf avanzano in Libano. L'ambasciata italiana in Iran trasferita a Baku. Trump: Continuamo a demolire l'Iran. E la Camera Usa respinge il limite ai poteri di guerra del presidente; Trump: Il petrolio calerà. Nuovi raid israeliani su Beirut, rappresaglie di Hezbollah e Iran; Missili iraniani su Gerusalemme. Il debutto di Khamenei. A Erbil morto un militare francese. Guerra Iran, la diretta: colpita con un drone l'ambasciata Usa a Baghdad. Trump: «Teheran è stata completamente sconfitta»Gli Usa hanno preso di mira la strategica isola iraniana di Kharg, distruggendo esclusivamente i suoi obiettivi militari. Poco prima di salire a bordo dell'Air Force One diretto verso ... ilmessaggero.it L'Iran colpisce con droni l'ambasciata americana a Riad. Chiusa quella in KuwaitL'attacco nella notte. Scoprirete presto come risponderemo, ha detto il presidente Trump. Per motivi di sicurezza è stato richiamato anche il personale governativo statunitense non essenziale anche ... ilfoglio.it Iran, per le Borse europee in fumo oltre mille miliardi. Il greggio corre x.com Ultime notizie dalla guerra in Iran. Il ministero della Difesa turco ha dichiarato che un missile balistico proveniente dall'Iran è stato abbattuto nello spazio aereo turco dalle difese della Nato. E' il terzo incidente di questo tipo in poco più di una settimana. "Un pro - facebook.com facebook