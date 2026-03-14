iran la nazionale femminile di calcio in malesia prima di tornare a casa

Sabato a Kuala Lumpur, le giocatrici della nazionale femminile di calcio iraniana sono state avvistate mentre salivano su un autobus pronto a partire. La squadra si trovava in Malesia prima di rientrare in Iran. Nessun ulteriore dettaglio è stato comunicato riguardo alle ragioni di questa partenza. La scena si è svolta in un contesto di attesa, senza altri eventi collegati.

Sabato a Kuala Lumpur, in Malesia, le giocatrici della nazionale iraniana di calcio sono state viste salire su un autobus in attesa di tornare a casa. La squadra ha lasciato l’Australia senza sette delle sue calciatrici, che hanno accettato i visti umanitari che hanno consentito loro di rimanere permanentemente a Sidney. La squadra era arrivata in Australia il mese scorso, prima dell’inizio della guerra in Iran. La nazionale è stata eliminata dalla Coppa d’Asia durante lo scorso fine settimana e la squadra ha dovuto affrontare la prospettiva di tornare in un paese sotto bombardamento. Questo articolo Iran, la nazionale femminile di calcio in... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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