Benvenute Azzurre | la Nazionale femminile di calcio in visita al MArRC

La nazionale femminile di calcio è stata al MArRC, dove ha visitato i Bronzi di Riace. Le calciatrici hanno mostrato sorpresa davanti alle statue e si sono intrattenute con i piccoli tifosi, ai quali hanno risposto alle domande e condiviso un momento di gioia. L’evento ha coinvolto anche il pubblico presente, che ha potuto osservare da vicino le giocatrici durante la visita.

Dagli sguardi increduli delle Azzurre di fronte alla maestosità dei Bronzi di Riace, a quelli emozionati dei piccoli tifosi che hanno avuto l'occasione di incontrare e fare domande alle calciatrici. Sono queste le istantanee di una giornata speciale per la squadra di Andrea Soncin, che in attesa.