Iran la Nazionale femminile di calcio non canta l’inno in Coppa d’Asia

Durante la partita di esordio in Coppa d’Asia contro la Corea del Sud, la Nazionale femminile di calcio iraniana non ha cantato l’inno della Repubblica Islamica prima del fischio d’inizio. La squadra ha deciso di non intonare l’inno, gesto che ha attirato l’attenzione dei presenti e dei media. L’evento si è svolto nel rispetto delle regole della competizione senza altre azioni ufficiali.

La Nazionale femminile di calcio iraniana ha scelto di non cantare l'inno della Repubblica Islamica prima della partita d'esordio in Coppa d'Asia contro la Corea del Sud. Cantare l'inno, ovviamente, non è obbligatorio. Ma in questo modo le calciatrici hanno deciso di protestare platealmente contro il regime, mentre sugli spalti alcuni tifosi sventolavano la bandiera iraniana pre-rivoluzionaria. La scelta di non cantare l'inno ricalca quella presa dalla Nazionale maschile durante i Mondiali del 2022.