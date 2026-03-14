Iran la guerra in diretta | attacco con drone contro l'ambasciata Usa a Baghdad Trump | Li abbiamo completamente sconfitti

Un attacco con drone contro l’ambasciata americana a Baghdad ha provocato due vittime e ha seguito una serie di esplosioni nella zona. L’attacco si inserisce in un clima di crescente tensione in Medio Oriente, con recenti escalation tra Israele e USA. Il governo iraniano è coinvolto nel contesto, mentre Trump ha dichiarato che le forze avversarie sono state completamente sconfitte.

Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA: cresce la tensione in Medio Oriente dopo un drone contro l’ambasciata americana a Baghdad, preceduto da diverse esplosioni e con due vittime. Washington ha colpito obiettivi militari sull’isola iraniana di Kharg, Trump: "L'Iran è stato completamente sconfitto". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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