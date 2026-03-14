Baghdad | drone colpisce l’ambasciata USA Trump | Teheran

Sabato 14 marzo 2026, alle 07:18, un drone ha colpito l’ambasciata statunitense a Baghdad. La giornata si apre con questo attacco nel contesto del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, che è in corso da quindici giorni. Il governo americano ha attribuito l’attacco a Teheran, senza ulteriori dettagli sulla natura o sulle conseguenze immediate dell’incidente.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 07:18, il quindicesimo giorno del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran si apre con un colpo diretto all’ambasciata americana a Baghdad. Donald Trump annuncia la sconfitta totale di Teheran e minaccia nuove azioni se i Pasdaran continueranno a bloccare lo Stretto di Hormuz. Esplosioni sono state registrate anche a Doha, mentre l’isola di Kharg è stata colpita dalle forze statunitensi. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran vuole un accordo, ma ha specificato che non accetterà termini svantaggiosi per Washington. Le infrastrutture petrolifere dell’isola di Kharg sono state risparmiate, secondo le dichiarazioni ufficiali, ma questa protezione potrebbe essere revocata in caso di nuove ostilità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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