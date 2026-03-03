Nella giornata di oggi si sono verificati attacchi simultanei in Medio Oriente, con l’ambasciata americana a Riad colpita e l’offensiva israeliana che ha preso di mira Teheran e Beirut. Il governo israeliano ha confermato di aver colpito la sede di un’emittente statale a Teheran, mentre esplosioni sono state avvertite nella capitale iraniana. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Roma, 3 marzo 2026 – Nel quarto giorno della guerra in Medio Oriente innescata dall'offensiva israelo-americana contro l'Iran, Israele annuncia di aver colpito la sede dell'emittente statale a Teheran, mentre una serie di esplosioni scuote la capitale iraniana. Teheran, che continua a colpire gli stati del Golfo, sede di diverse basi statunitensi, ha promesso una "guerra lunga", mentre Trump, che non esclude una possibile operazione di terra, si è detto pronto ad arrivare "fin dove necessario". Intanto stamani l'Esercito israeliano ha avviato nuovi attacchi simultanei a Teheran e a Beirut. Nelle prime ore del giorno, invece, un attacco con due droni ha provocato un incendio nell 'ambasciata Usa a Riad: lo ha fatto sapere il ministero della Difesa saudita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Guerra in Iran, colpita l’ambasciata Usa a Riad. Trump: “Risponderemo”. Attacchi simultanei dell’Idf a Teheran e a Beirut

