Iran colpita l’ambasciata Usa a Riad Trump | Possiamo fare la guerra per sempre – La diretta

Un attacco ha colpito l’ambasciata americana a Riad, in Iran, secondo le fonti ufficiali. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a mantenere un approccio militare illimitato. La situazione rimane sotto stretta osservazione mentre si susseguono le reazioni internazionali. La notizia dell’attacco si unisce alle dichiarazioni del presidente americano, che ha ribadito la disponibilità a usare la forza.

Gli Stati Uniti si stanno preparando a un forte aumento degli attacchi. Israele continua ad attaccare il Libano Donald Trump non fa un passo indietro e annuncia che gli Stati Uniti possono fare la guerra "per sempre". La Cnn conferma che Washington si sta preparando a un "forte aumento" degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore mentre Teheran ha risposto colpendo l'ambasciata Usa a Riad, in Arabia Saudita. Il conflitto mediorientale, aperto con l'offensiva statunitense e israeliana contro l'Iran, continua ad allargarsi ai Paesi del Golfo e alle basi americane presenti nella regione.

