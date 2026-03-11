Iran Conte a Meloni | tavolo è in Parlamento no a sfilate a Chigi

Il ministro degli Esteri ha detto che il tavolo di confronto si trova già in Parlamento e che non ci saranno sfilate a palazzo Chigi. Ha inoltre aggiunto che, se dovessero continuare a essere organizzate iniziative di questo tipo, si prenderanno delle decisioni in merito. Le sue parole sono state rivolte alla premier durante una dichiarazione pubblica.

Roma, 11 mar. (askanews) – "Il tavolo c'è già, in Parlamento. Se poi dobbiamo fare le sfilate a palazzo Chigi ed essere presi in giro come sul salario minimo, faremo. Diremo.". Giuseppe Conte, presidente del M5S, conversando con i giornalisti in Senato risponde così alla proposta di Giorgia Meloni. "Bene gli scambi di informazioni, però oggi ci aspettiamo un posizionamento chiaro dal governo. Vogliamo un'Italia protagonista ma non fittiziamente con la retorica di 'ritorno di centralità' di cui il governo ci ha riempito la testa. Un'Italia protagonista dei percorsi per ritrovare il bandolo della matassa. Questo è il tema, il posizionamento", ha aggiunto.