Iran Meloni telefona ai leader delle opposizioni per aprire un tavolo di confronto E il campo largo esplode

Il governo italiano ha avviato un confronto con i leader dell’opposizione, con un telefono diretto da parte del presidente del Consiglio. L’obiettivo è creare un tavolo di discussione sulla crisi in Medio Oriente. Questa iniziativa ha provocato reazioni diverse all’interno del campo largo politico, con alcuni esponenti che hanno commentato pubblicamente la mossa.

Le opposizioni non riescono proprio a dare prova di maturità. Di fronte alla disponibilità della premier a collaborare sulla crisi internazionale ognuno va per conto suo. M5S e Avs rifiutano, Calenda li fa a pezzi Giorgi Meloni compie un gesto di grande maturità politica telefonando ai leader dell’opposizione per istituire un dialogo di collaborazione sulla situazione del conflitto in Medio Oriente. A darne notizia prima di tutti è la segretaria del Pd, Elly Schlein nel tardo pomeriggio: “Mi ha telefonato la presidente Meloni, siamo rimaste d’accordo che ci aggiorneremo per le vie brevi ogni volta che fosse necessario in una situazione: quella che riguarda il conflitto in Medio Oriente, molto preoccupante anche in riferimento all’attacco che c’è stato alla nostra base a Erbin”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Iran, Meloni telefona ai leader delle opposizioni per aprire un tavolo di confronto. E il campo largo esplode Articoli correlati Leggi anche: Iran, Meloni: ieri insultata ma ancora disponibile ad aprire tavolo confronto L'Ucraina spacca ancora il campo largo. E Schlein a Meloni: "Sempre disponibili al confronto""Ovvio che votiamo 'no', vanno contro a tutto quello che noi diciamo da sempre sul sostegno all'Ucraina!". Contenuti e approfondimenti su Iran Meloni telefona ai leader delle... Temi più discussi: Meloni e la guerra in Iran, la telefonata di 20 minuti della premier con Macron: In questa fase bisogna coordinarsi; Iran, cosa ha detto oggi la premier Meloni: Telefonata Tajani-Rubio; Iran, Trump: Meloni cerca sempre di aiutare, ottima leader; Telefonata Meloni – Macron: Sostenere le nazioni del Golfo colpite dall’Iran. IRAN, SCONTRO MELONI-SCHLEIN | Insulti da sinistra, Premier telefona alla leader Pd: aggiornamenti costantiScontro Meloni e Schlein sulla guerra in Iran: appelli, insulti, tavoli di dialogo. Cosa succede dentro e fuori il Parlamento: gli scenari (e gli imbarazzi) ... ilsussidiario.net Meloni: «Non condivido né condanno l’attacco Usa all'Iran». Una tassa su chi speculaNon condivide e non condanna l’attacco di Donald Trump in Iran: «Non ho gli elementi necessari». Giorgia Meloni torna sulla crisi in Medio Oriente dagli studi di ... ilmattino.it #piazzapulita Guerra in Iran, Serra: "Tutte le guerre sono di merda, ma questa lo è particolarmente". x.com Cosa ha detto la nuova Guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, nel suo primo discorso dopo la nomina da parte dell’Assemblea degli Esperti: il messaggio è stato letto in tv, ma lui ancora non si è mostrato in pubblico, secondo alcune fonti sarebbe addirit - facebook.com facebook