Iran scoop della Cnn | La Cia sta armando e addestrando i curdi per scatenare una guerra civile e far crollare il regime degli ayatollah

La CNN ha rivelato che la CIA sta fornendo armi e addestramento ai curdi in Iran, con l’obiettivo di fomentare una guerra civile e indebolire il regime degli ayatollah. La notizia arriva in un momento di tensione crescente tra gli Stati Uniti e l’Iran, mentre l’ex presidente degli Stati Uniti ha espresso il desiderio di rovesciare il governo iraniano. La questione delle operazioni segrete rimane al centro dell’attenzione internazionale.

Secondo Cnn la Cia starebbe armando le forze curde per innescare una rivolta e far cadere il regime degli ayatollah in Iran. Donald Trump vuole rovesciare il regime degli ayatollah. Che questo sia diventato uno degli obiettivi dei raid di Usa e Israele è cosa nota, ma la novità è che per farlo, secondo uno scoop della Cnn, la Central Intelligence Agency (Cia) starebbe mettendo in pratica un piano per armare e addestrare le forze curde iraniane così da innescare una rivolta popolare capace di mettere fine alla Repubblica islamica dell'Iran. Domenica scorsa il presidente Trump, secondo quanto riporta la Cnn, ha parlato con Masoud Barzani e Bafel Talabani, rispettivamente leader delle due principali fazioni curde irachene.