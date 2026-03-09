Le Giornate Fai di Primavera tornano nel primo fine settimana di marzo, coinvolgendo Spezia e provincia. Durante l’evento, vengono aperti al pubblico 780 luoghi sparsi in 400 città italiane, offrendo visite guidate e approfondimenti sul patrimonio culturale e paesaggistico. L’iniziativa si svolge in tutta Italia, con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere i beni storici e artistici presenti sul territorio.

La Spezia, 9 marzo 2026 - Torna nel primo week end di primavera il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano con visite guidate in 780 luoghi disseminati in 400 città di tutta Italia. Grazie alle " Giornate Fai di Primavera", il 21 e 22 marzo, si potranno visitare anche tre luoghi speciali tra La Spezia e provincia. Organizzate dal Fondo per l'ambiente italiano, sono arrivate alla 34esima edizione. Partecipare a ogni visita con una donazione significa sostenere la missione della Fondazione. Chi ha la tessera FAI o fa la tessera direttamente in loco, ha diritto all’accesso prioritario. Ecco i luoghi visitabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tornano le Giornate Fai di Primavera: i luoghi aperti a Spezia e provincia

Articoli correlati

Tornano le Giornate Fai di Primavera: 780 siti aperti in 400 città(Adnkronos) – Dal palazzo del ministero dell'Istruzione e del Merito a Roma al Palazzo delle Finanze a Milano passando per il Complesso di San...

Giornate FAI di Primavera, quali sono i luoghi aperti a Napoli: c'è anche lo Stadio MaradonaTutto pronto alle Giornate FAI di Primavera 2026, il grande evento di piazza attraverso il quale dal 1993 il FAI dà la possibilità a centinaia di...

Tutti gli aggiornamenti su Tornano le Giornate Fai di Primavera i...

Temi più discussi: Giornate FAI di primavera: porte aperte all’arte e alla bellezza; Giornate Fai di Primavera 2026 a Genova e in Liguria; Tornano le Giornate FAI di Primavera 2026: scoprire Torino e il Piemonte tra arte e natura; Giornate FAI di Primavera - FAI - Fondo per l'Ambiente Italiano - eventi.

Tornano le Giornate FAI di Primavera: 780 luoghi segreti aperti al pubblico in tutta ItaliaSabato 21 e domenica 22 marzo visite straordinarie in 400 città tra palazzi storici, monumenti e siti normalmente inaccessibili ... giornalelavoce.it

Tornano le Giornate Fai di Primavera: a Milano visite speciali tra palazzi storici e grattacieliLe visite sono a contributo libero e rappresentano anche un momento di raccolta fondi per sostenere le attività di tutela e restauro dei beni del Fai (foto d'archivio) ... laprovinciadivarese.it

Giornate FAI di Primavera 2026, lo Stadio Maradona si potrà visitare liberamente Anche lo stadio #Maradona si potrà visitare nelle Giornate Fai di Primavera 2026. Il leggendario impianto sportivo in cui ha giocato il più grande calciatore della storia del c - facebook.com facebook

L’Italia incanta: tornano le Giornate FAI di Primavera tra storia, arte e natura x.com