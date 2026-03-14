Investito mentre attraversa la strada | muore dopo tre mesi di ricovero

Un uomo di 60 anni è deceduto dopo essere stato investito mentre attraversava la strada a Clusane d'Iseo. Dopo l'incidente occorso lo scorso dicembre, è rimasto in ospedale per tre mesi prima di perdere la vita. La sua morte è avvenuta in seguito alle ferite riportate nell'incidente. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla sicurezza pedonale nel territorio.

Massimo Cabassi aveva 60 anni: l’incidente lo scorso 17 dicembre. Le sue condizioni si sono aggravate nelle settimane successive al trauma alla cervicale Non ce l'ha fatta Massimo Cabassi, il 60enne di Clusane d'Iseo che lo scorso dicembre era rimasto coinvolto in un incidente stradale nel suo paese. L'uomo si è spento nella notte tra giovedì e venerdì all'ospedale di Chiari, dove era ricoverato da quasi tre mesi. Un calvario iniziato la sera del 17 dicembre, quando Cabassi era stato investito da un'auto - alla guida un giovane - mentre attraversava via Risorgimento. Sul posto erano intervenuti i soccorritori del 118, che lo avevano trasportato in ospedale, e anche un agente della Polizia stradale fuori servizio che si trovava nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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