A Iseo, il 17 dicembre, un uomo di 60 anni è stato investito da un’auto mentre attraversava via Risorgimento. Dopo l’incidente, è stato trasportato in ospedale e, dopo quasi tre mesi di cure, è deceduto. La vicenda si è conclusa con la morte dell’uomo, che si è verificata a distanza di tempo dall’accaduto.

Brescia, 14 marzo 2206 – Non ce l'ha fatta Massimo Cabassi, 60 anni, investito a un’auto mentre attraversava la strada in via Risorgimento a Iseo, lo scorso 17 dicembre. Dopo tre mesi dal suo ricovero, l’uomo è morto nella notte tra giovedì e venerdì all'ospedale di Chiari. L’incidente. La sera del 17 dicembre, Cabassi era stato investito da un’auto guidata da un giovane mentre attraversava la strada. L’incidente in un primo momento non era sembrato troppo grave, ma la situazione è peggiorata con il passare dei giorni. L’uomo era stato soccorso dagli operatori del 118 e portato in ospedale. da lì, però, non è più uscito: troppo gravi le lesioni riportate alla seconda vertebra cervicale e poi sono sopraggiunte altre complicazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Investito da un’auto a Iseo, Massimo Cabassi muore in ospedale quasi tre mesi dopo

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