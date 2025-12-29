Jannik Sinner mutuo milionario e investimenti immobiliari a Milano

Jannik Sinner, in attesa del rientro in campo per la nuova stagione, ha deciso di investire gli introiti accumulati negli ultimi anni. Con un mutuo milionario, l’atleta si concentra principalmente sul settore immobiliare a Milano, rafforzando la sua posizione finanziaria e diversificando il patrimonio attraverso investimenti nel mercato immobiliare della città.

In attesa del ritorno sui campi per la nuova stagione, Jannik Sinner investe gli introiti ottenuti negli ultini anni e punta soprattutto sul mattone. Il Corriere della Sera ha analizzato atti notarili, perizie patrimoniali e documentazione societaria per ricostruire con maggiore precisione una parte della strategia finanziaria e immobiliare di Jannik Sinner. Al centro dell’operazione c’è l’acquisto di due immobili di pregio nel centro di Milano, insieme a una riorganizzazione delle società che gestiscono il patrimonio del tennista. L’acquisto degli immobili in centro a Milano. Nel 2023 Jannik Sinner, attraverso la società italiana Foxera Re Com sas, ha acquistato due appartamenti a uso ufficio situati in Corso Venezia, all’interno di Casa Barelli, edificio storico a pochi passi da piazza San Babila. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Jannik Sinner, mutuo milionario e investimenti immobiliari a Milano Leggi anche: Jannik Sinner compra casa con il mutuo: cosa c’è davvero dietro (e perché lo fanno anche i super ricchi) Leggi anche: “Colpo milionario”. Jannik Sinner, nuovo torneo in vista: l’annuncio di Craig Tiley Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. «Sinner spa», il mutuo da 4 milioni per due appartamenti a Milano in Corso Venezia: come investe il campione - Le dimissioni del fiduciario a Monaco e i rapporti con lo studio Hager. msn.com

